Peinlich: Verwirrung über Landkarte zu Radrennen

Dieses Wochenende ist es so weit: Am Klopeiner See finden die österreichischen Meisterschaften im Straßenrennen für jugendliche Radfahrer statt. Zu dieser sportlichen Großveranstaltung werden auch Teilnehmer aus dem Ausland erwartet. Sie werden auf zwei unterschiedlichen Kursen starten, und zwar zwischen Klopeiner See und Stein sowie am Turnersee. Doch die dafür extra angefertigten Karten mit der Streckenführung sorgen bei einigen Einheimischen für Verwirrung.