Sabitzer: „… und einfach mal draufzuknallen!“

„Es wäre ein guter Zeitpunkt, das zu wiederholen!“

Er selbst habe im Berliner Olympia-Stadion bereits einen spektakulären Treffer erzielt. Am 21. Februar 2021 brachte er seinen damaligen Klub RB Leipzig beim 3:0-Auswärtssieg gegen Hertha BSC aus über 30 Metern in Führung. „Ich habe hier in der Liga einmal einen aus 35 Metern in den Winkel geschweißt“, erzählte Sabitzer. „Es wäre ein guter Zeitpunkt, das zu wiederholen.“