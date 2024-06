„Können uns gegen Lewandowski nur selbst schlagen“

„Wir sind Favorit“

Klar ist trotz Lewandowski: Wir sind am Freitag Favorit, können uns nur selbst schlagen! Weil wir als Team in puncto Qualität über den Polen stehen. Das Gefährliche daran ist aber: So wie wir in einem Spiel Frankreich besiegen können, kann uns auch Polen in einer Partie schlagen. Wir werden im Olympiastadion zu mehr Chancen kommen – und diese müssen wir nützen!