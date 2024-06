Günther Steiner: „Keine Angst vor Misserfolgen“

Das Kamerateam kam in der Sommerpause sogar zu Ihnen nach Hause, um dort mitzufilmen. Auch das würde nicht jeder so einfach mitmachen ...

Viele Leute würden das nie machen, aber ich habe nichts inszeniert. Ich habe für alle gekocht, aber das tue ich auch sonst so, da kommt keine Köchin zu uns. Wir haben bei mir daheim in Meran gedreht und als Südtiroler, so heißt es, muss man einmal den Ortler, unseren Hausberg, bestiegen haben. Ich habe also überlegt, was man im Sommer so machen könnte und kam zur Entscheidung, dass es Zeit für den Berg wird, weil ich dort noch nie oben war. Ich war dann mit meinem Neffen unterwegs und das Netflix-Kamerateam ging mit – die hatten keine Ahnung, wo sie hingehen. (lacht) Wir hatten aber Riesenspaß und ich kam mit dem Kamerateam super zurecht. Der Aufstieg war aber nicht inszeniert, so soll es sein. Auch wie ich mit meiner Tochter am Jetski hinausfuhr und geblödelt habe – das passiert auch sonst immer, nur hier halt mit Kamera.