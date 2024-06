US-Botschaft schweigt eisern zu Wiener Häftling

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Unschuldsvermutung in der Verfassung garantiert, dabei wird jedem Angeklagten das Recht auf ein faires Verfahren zugesichert. Der Wiener Marc D. sitzt nun schon seit Ende April in Florida in Haft, bekommt keinen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt, weil er läppische 3000 US-Dollar als Reisekasse mitgeführt hatte, und wird von Mithäftlingen bedroht. Grotesk in einem angeblichen Rechtsstaat.