Fix! Rapid verleiht Offensiv-Spieler an Altach

„Ideale Lösung“

Wegen dieser Blessur kam Strunz im laufenden Kalenderjahr zu keinem Einsatz in der Profimannschaft. Er feierte im Mai sein Comeback in der Regionalliga Ost bei SK Rapid II. Der 24-Jährige erzielte in 44 Pflichtspielen für die Profimannschaft sechs Tore und weitere 17 Treffer in 49 Pflichtspielen für Rapid II.