Polen heiß auf Österreich – mit Lewandowski?

Bandage am Oberschenkel

Den Oberschenkel des 35-Jährigen zierte zwar noch eine Bandage. Eine MR-Untersuchung am Montag habe laut Angaben polnischer Medien aber keine strukturellen Probleme offenbart. Teamchef Michal Probierz ist guter Dinge. „Gegen Österreich zu gewinnen, ist der Schlüssel. Wir werden alles tun, um so lange wie möglich in diesem Turnier zu bleiben“, versicherte der frühere Deutschland-Legionär. Abgesehen von Lewandowski plagen ihn keine großen Verletzungssorgen mehr.