Nach Flammeninferno schon wieder ein Auto verkauft

In der ganzen Laaer Ebene war sie zu sehen – die dunkelschwarze Rauchsäule vom Brand eines Autohauses der Grenzstadt. Dass in einem Flammenmeer wie diesem, wo auch eine Gasflasche explodiert war, nach vier Tagen bereits wieder (fast) Normalbetrieb eingekehrt ist, grenzt fast an ein Wunder: Die „Krone“ fragte beim Chef-Team und der Feuerwehr nach.