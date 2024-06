BKA tätigt Falschgeld-Kauf, Postler stiehlt Paket

Ermittler klingelten an der Wohnungstür

„Ich war für eine lange Zeit alleine zu Hause und bin aus Langeweile ins Darknet gelangt. Dort bin ich auf den Blog von einem Schwarzgelddealer mit guten Bewertungen gestoßen.“ Aus Neugierde habe der Wiener einen Testkauf getätigt. Später bestellte er 30 Zwanziger und 30 Fünfziger um 350 Euro. In Umlauf habe er die Blüten nicht bringen wollen. Diese Frage stellte sich aber erst gar nicht – statt des Briefträgers klingelten Ermittler an seiner Wohnungstür. Der geständige Angeklagte verriet den Beamten seine Quelle.