Mbappes Verletzung doch ernster als vermutet?

Nun die erneute Wende: ESPN zitiert Quellen, denen zufolge nicht mit einem Einsatz am Freitag zu rechnen sein wird. Gegen die „Oranje“ geht es für die Franzosen wohl ohne ihren Weltstar auf den Rasen, auch gegen Polen (Dienstag) ist sein Einsatz fraglich. Wann der Torjäger wieder einsatzbereit ist, wird sich wohl erst in den nächsten Tagen zeigen. Eines ist jedenfalls gewiss: Über kaum eine Nase wird aktuell so viel berichtet, wie über jene des 25-Jährigen.