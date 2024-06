Schottland gegen die Schweiz – ab 21 Uhr LIVE

Schottland ist jedenfalls auf Wiedergutmachung aus und muss wohl punkten, um bei der zwölften Teilnahme an einer großen Endrunde die Chance auf den erstmaligen Aufstieg zu wahren. Am Wochenende war zunächst Aufarbeitung der 1:5-Auftaktpleite angesagt. „Treten Sie ein paar Hintern, geben sie ein paar Streicheleinheiten, machen sie den Spielern klar, warum das Deutschland-Ergebnis passiert ist, und stellen sie sicher, dass so etwas nicht noch einmal passiert“, erklärte Steve Clarke. „Es gibt keine Ausreden, wenn man ein Spiel mit 1:5 verliert. Wir haben viele Dinge falsch gemacht und müssen es wieder in Ordnung bringen“, betonte der Teamchef.