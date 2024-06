Krems empfängt Sturm: „Da wird die Wachau brennen“

„Besser geht’s wirklich nicht. Für die Jungs ist das natürlich ein Riesenerlebnis“, strahlt Fallmann. „Ich hoffe, dass die Wachau bei diesem Spiel brennen wird, das Sepp Doll Stadion nach Ewigkeiten wieder einmal restlos ausverkauft ist.“ „Falli“ machte übrigens als Spieler und Trainer mit den „Blackies“ Bekanntschaft. Seine Erinnerungen an die Murstädter? „Als ich bei St. Pölten Coach war, haben wir 2016 in Graz mit 2:1 gewonnen.“ So ein Erfolgserlebnis wird’s nun mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Wobei der Cup ja seine eigenen – eh schon wissen – hat. „Wir werden nichts unversucht lassen. Wann darfst du schon einmal in einem Pflichtspiel gegen den österreichischen Meister ran?“