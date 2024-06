Füllkrug kam, sah, traf – und feierte mit Tochter

Feiern mit den Liebsten

Einen Pass von Musiala legte sich der Dortmund-Stürmer gekonnt auf seinen rechten Fuß und hämmerte die Kugel mit dem zweiten Ballkontakt knallhart in die Maschen. Er lief sofort an die Seitenlinie, schickte ein Küsschen zu seinen Liebsten auf die Tribüne. Nach dem Spiel kaum auch seine Tochter auf das Feld – gemeinsam wurde das 5:1 gefeiert. „Ein ganz toller Moment, mit ihr das feiern zu dürfen. Das sind Minuten, die immer in Erinnerung bleiben werden“, so Füllkrug nach dem Spiel.