Finanzielle Hilfe nach dem Hochwasser läuft an

Bischof: Nicht nach Schuldigen suchen

Großen Dank spricht auch Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics an alle Einsatzkräfte aus. „Durch euer beherztes und schnelles Eingreifen konnten Menschen aus den Fluten gerettet und noch größerer Schaden verhindert werden. Danke an alle, die unaufgefordert geholfen haben, sei es durch stillen Beistand oder ermutigende und tröstende Worte. Diese grenzenlose Solidarität und Nachbarschaftshilfe wird noch lange gebraucht“, so Zsifkovics. In diesen schwierigen Zeiten ruft er auch dazu auf, nicht nach Schuldigen zu suchen, 17sondern denjenigen zu helfen, die Unterstützung brauchen.