Nach dem Hochwasser kommen jetzt die Plünderer

Persönlich sei er „fassungslos“ von der Tatsache: „Die Menschen graben im Hab und Gut der Bewohner, das nach dem Unwetter in Sperrmüllhaufen vor den Häusern im gesamten Ortsgebiet lagert“, so Bubik. Für Ortschef Unger sei erschreckend, dass die Plünderer auch nicht davor zurückschrecken, in die Häuser zu gehen, die in den Tagen des großen Aufräumens zum Teil unversperrt sind.