Grazerinnen reisen ins England des 19. Jahrhundert

Von Graz im Jahr 2024 nach England in den 1810er-Jahren: Die Frauen der Jane Austen Society Austria widmen ihre Freizeit dem Leben und Werk der britischen Autorin. Wieso Handtaschen in Ananas-Form damals der letzte Schrei waren und wie man im Korsett durch eine Sicherheitskontrolle am Flughafen kommt.