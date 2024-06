„Krone“ zu Besuch am explosivsten Arbeitsplatz

Entschärfungen laufen nicht wie in Filmen ab

Meist passiert das durch sprengstoffkundige Organe (SO), also Polizisten in sämtlichen Bundesländern, die ebenso durch den ESD ausgebildet werden. Oft, wie auch in Graz, als ein Auto untersucht wurde, an jenem der Jehova-Bomber einen Sprengsatz deponiert hatte, rückt dann die Spezialeinheit aus. Der Einsatz sieht dann allerdings nicht so aus, wie man ihn aus Film und Fernsehen kennt.