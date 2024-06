Jehova-Bomber: Mega-Panne bei den Ermittlungen

Der „Bomber“, der die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in der Steiermark über lange Zeit in Angst und Schrecken versetzt hat, ist gefasst. Weitere Details verlautbarte die steirische Polizei am Tag seiner Festnahme im Rahmen einer Pressekonferenz. Der in U-Haft sitzende IT-Techniker (55) gab zu, die Sprengsätze gebaut zu haben, um seine Ex-Frau zu töten. Das Motiv: ein jahrelanger und sehr erbitterter Streit um den Unterhalt.