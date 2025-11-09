Vorteilswelt
Brand in Leoben

Beim Kochen eingeschlafen: Küche stand in Flammen

Steiermark
09.11.2025 19:13
(Bild: P. Huber)

In einem Einfamilienhaus in Leoben brach am Sonntag ein Küchenbrand aus, nachdem eine Frau Öl auf den Herd gestellt hatte und danach eingeschlafen ist. Glück im Unglück: Die 41-Jährige wachte rechtzeitig auf, auch ihre Tochter und ihr Lebensgefährte konnten das Haus unverletzt verlassen.

Noch einmal glimpflich ausgegangen ist am Sonntag ein Brand in einem Einfamilienhaus in Leoben. Wie die Polizei berichtet, hatte die Hausbesitzerin am späten Vormittag Speiseöl auf den Herd in der Küche gestellt und ist anschließend im Wohnzimmer eingeschlafen. 

Die 41-Jährige wurde durch den Brandgeruch wach, bemerkte eine Stichflamme in der Küche und verließ das Haus. Ihr Lebensgefährte sowie ihre 17-jährige Tochter befanden sich zu der Zeit im Keller. Beide konnten das Haus noch selbstständig verlassen.

Währenddessen war auch eine aufmerksame Zeugin von einem nahegelegenen Reitstall zu Hilfe geeilt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Küche des Hauses bereits in Flammen. Rund 35 Feuerwehrkräfte hatten den Brand rasch im Griff. Die Bewohner wurden vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Leoben gebracht.

Steiermark

