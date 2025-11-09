Beim Kochen eingeschlafen: Küche stand in Flammen

Währenddessen war auch eine aufmerksame Zeugin von einem nahegelegenen Reitstall zu Hilfe geeilt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Küche des Hauses bereits in Flammen. Rund 35 Feuerwehrkräfte hatten den Brand rasch im Griff. Die Bewohner wurden vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Leoben gebracht.