Palace-Kicker: „Bin auch wegen Glasner bei der EM“

„Oliver Glasner ist ein Top-Trainer“, so Wharton bei einer Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft. Der 20-Jährige hat sich durch starke Leistungen im Trikot von Crystal Palace in den EM-Kader gespielt. Seit der Österreicher im Februar das Szepter in der Hand hat, ging es bei den Londonern steil bergauf.