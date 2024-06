Messerattacke auf Ehefrau: 15 Jahre Haft bestätigt

Das Oberlandesgericht Linz hat am Donnerstag die 15 Jahre Haft wegen versuchten Mordes für einen 66-Jährigen bestätigt, der Ende Oktober 2023 in Laakirchen seine Ehefrau mit einem Küchenmesser schwer verletzt hat. Der Mann hatte gegen die Strafhöhe berufen. Das OLG erkannte jedoch keine weiteren Milderungsgründe an.