Große Schäden auch in der Landwirtschaft

Die Regenmassen der vergangenen Tage haben auch in der Landwirtschaft große Schäden hinterlassen. Starkregen, Stürme und Hagel sorgen teilweise für apokalyptische Zustände. Die Hagelversicherung berichtete von 500.000 Euro Gesamtschaden in den Bezirken Oberwart und Neusiedl am See. Betroffen sind insbesondere Ackerkulturen.