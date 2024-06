„Für tolle Schuhe gebe ich maximal vier Euro aus“

Menschen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, Umweltschützer, die auf Nachhaltigkeit setzen, und Mode-Experten, die das gewisse Etwas, den Vintage-Look suchen: Sie alle shoppen gern in den Second-Hand-Läden der Caritas. Vier gibt es derzeit in Kärnten. Die „Krone“ hat sich umgeschaut.