Dachstein-Attraktion: Mit Adlerblick am Gletscher

Gipfelkette zum Greifen nah

In der Bergstation auf 2700 Höhenmetern machen ein Touchscreen und die App APPtauen das drastische Schmelzen am Dachstein erlebbar. Im Gletscherrestaurant kann zudem das Digitale Fernrohr ausprobiert werden: Der geschärfte Adlerblick auf die Gipfelkette, die imposante 850 Meter hohe Dachstein-Südwand oder das Abschmelzen des Gletschers am Rosmarie-Stollen wird ergänzt von einer digitalen Ebene (Overlay) mit Informationen. Auch das Johanneum in Graz gestaltete die Ausstellung mit.