Franco Foda: „So etwas interessiert mich nicht“

Foda amtierte von November 2017 bis März 2022 als Teamchef und brachte es in dieser Zeit auf 27 Siege, 6 Unentschieden und 15 Niederlagen. Unter dem früheren Defensivspieler schaffte die Auswahl die Qualifikation für die EM, stieg in der Nations League in Liga A auf und holte auch einen Testspiel-Sieg gegen Deutschland. Die Qualifikation für die WM 2022 verlief jedoch nicht nach Wunsch, nach dem Out im Play-off-Semifinale in Wales wurde die Zusammenarbeit beendet.