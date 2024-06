Deutsche müssen vor EM auf Jungstar verzichten

Der deutsche Mittelfeldmann Aleksandar Pavlovic kann nicht wie geplant in die erste Turnierwoche der Fußball-Europameisterschaft starten. Der 20-Jährige fehlt DFB-Teamchef Julian Nagelsmann in der Vorbereitung auf das Eröffnungsspiel am Freitag gegen Schottland wegen eines Infekts.