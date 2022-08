Österreich will Fernkälte bis 2027 massiv ausbauen

Ausbau bis zu 80 Prozent

Aktuell werden in Österreich 20 Prozent der Gebäude, welche Krankenhäuser, Bürogebäude oder Hotels beinhalten, auf diese Art gekühlt. Der Fachverband hofft, diesen Anteil in Zukunft auf bis zu 80 Prozent auszuweiten: Ende des Vorjahres betrug das Fernkältenetz 32 Kilometer, und ist somit 28,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. 80 Prozent dieses Netzes befindet sich jedoch ausschließlich in Wien, wobei es auch Fernkälte in Linz. St. Pölten oder in vereinzelten Landeskrankenhäusern gibt. Erwin Smole, Vorstand der Stadtwerke-Klagenfurt, erläutert, dass er auch für Klagenfurt ein Fernkältenetz ausbauen wolle, wofür 16 Millionen Euro über drei Jahre investiert werden.