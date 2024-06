„Mit diesem Team sind wir sehr schwer zu schlagen“

Im Tor tippe ich gegen Frankreich auf Patrick Pentz als Nummer 1. Davor in der Abwehr hat Kevin Danso gezeigt, welch Bollwerk er sein kann, er ist von der Präsenz und Physis der Stärkste. Und hat in den Augen Rangnicks mit Max Wöber wohl seinen Partner gefunden – ein letztes Indiz dafür war für mich, dass der Teamchef am Samstag in der Schweiz beide in Minute 67 einwechselte, ihnen noch eine Möglichkeit zu einer letzten Feinabstimmung in der Innenverteidigung gab.