Deutet Helmut Marko hier etwa ein Formel-1-Aus an?

Sein Teamkollege Yuki Tsunoda braucht sich hingegen keine Sorgen machen. „Mit seinen Leistungen“ sei er für 2025 bei den Racing Bulls „gesetzt“, so Helmut Marko im Sky-Interview. Ricciardo liege aktuell „deutlich hinter Tsunoda“. Und: „Racing Bulls ist immer noch ein Juniorteam. Also da muss man sich überlegen, was in Zukunft passieren wird.“