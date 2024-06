„Er hat Angst“: Neue Runde im Formel-1-Krach

Es geht schon wieder rund! Nach „sinnlosen Seitenhieben“ von Günther Steiner gegen Mick Schumacher holt Ralf Schumacher nun zum Gegenschlag aus: „Ich kann mir nur noch vorstellen, dass er ein bisschen Angst hat, dass, wenn Mick in die Formel 1 zurückkommt und auf einmal unter einem Teamchef fährt, der an ihn glaubt, und eine super Performance zeigt, er dann in einem schlechten Licht steht.“