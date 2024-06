Roglic baut Dauphine-Führung mit nächstem Sieg aus

Mehrere der vielen von den Massenstürzen am Donnerstag angeschlagenen Fahrer traten am Samstag bei Regenwetter nicht mehr an. Ein weiteres Dutzend gab während der harten Etappe auf. Am Sonntag wartet als Abschluss des wichtigsten Vorbereitungsrennens vor der Tour de France am Plateau des Glières eine weitere Bergankunft.