Iga Swiatek gegen Jasmine Paolini – ab 15 Uhr LIVE

Auf einem Level mit Steffi Graf

Swiatek hat allein in Roland Garros eine Siegesserie von 20 Einzeln in Folge, womit sie mit Steffi Graf auf Platz vier in einer Statistik liegt. Chris Evert (29 Siege) führt diese an. Zudem ist die Polin nach ihren Triumphen in Madrid und Rom schon 18 Spiele ungeschlagen. Im Head-to-Head mit Paolini führt Swiatek mit 2:0, in beiden Matches hatte Paolini nur je drei Games gemacht.