„Für meinen Kopf war es die schwierigste Saison“

Erst am letzten Spieltag sicherten sie sich bei Nassaji Mazandaran den Klassenerhalt, beendeten mit dem siebenten Sieg (1:0) die Saison auf Rang elf – zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz. „Wir kämpften fast die ganze Zeit gegen den Abstieg, dabei waren unser Ziel mindestens die Top 8. Für den Kopf war das meine schwierigste Saison“, meint Goalie Christopher Knett. Der Wiener absolvierte bei Foolad die bereits dritte Spielzeit im Iran, dabei mussten im Klub schon vor dem Ligastart einige Hürden gemeistert werden. Spielerverträge wurden zu spät verlängert, dazu kamen Neuverpflichtungen nicht rechtzeitig zur Mannschaft. In der dreiwöchigen Vorbereitung gab’s nur zwei Tests, in 30 Partien saßen gleich vier verschiedene Coaches auf der Trainerbank. „Nach vier Pleiten in Serie waren die Fans richtig sauer, die Abläufe haben Zeit gebraucht. Im Finish zeigten wir einen starken Charakter, holten noch sieben Punkte. Das hat uns gerettet“, weiß der 33-Jährige.