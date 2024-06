Titelverteidigerin Swiatek erste Paris-Finalistin!

Gauff am Montag erstmals Nummer 2 im WTA-Ranking

Ihre Gegnerin wird zwischen Jasmine Paolini (ITA-12) und Mirra Andrejewa (RUS) ermittelt. Swiatek ist im Endspiel in jedem Fall Favoritin gegen eine der beiden Überraschungs-Frauen des Turniers. Gauff, die 39 unerzwungene Fehler beging, kann sich mit der Tatsache trösten, dass sie am Montag erstmals als Nummer 2 im WTA-Ranking aufscheinen wird.