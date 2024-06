Dem Jahrhundert-Gift den Kampf angesagt

Das Jahrhundert-Gift ist auch in Vorarlberg zu finden. „PFAS finden sich in allen Wasser- und Bodenproben“, erläutert Landesrat Daniel Zadra. In der Regel gelangen die Chemikalien über das Abwasser in die Umwelt. „Es war goldrichtig, dass man im Vorarlberger Bodenschutzgesetz verankert hat, dass Klärschlämme nicht mehr auf unseren Böden ausgebracht werden dürfen.“