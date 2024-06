Ex-Signa-Chef meldet sich nach der Pleite zu Wort

„Wiener Stadtbild mitgeprägt“

Die letzten 13 Jahre seien die „wohl spannendsten“ seiner beruflichen Laufbahn gewesen, so der Manager, der daraufhin die Projekte der Signa in hohen Tönen lobt. So habe man „das Wiener Stadtbild maßgeblich und positiv mitgeprägt“, so habe man etwa die „Randlage“ Goldenes Quartier „aus ihrem Schattendasein herausholen“ können.