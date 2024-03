Signa: Ermittlungen wegen „schweren Betrugs“

„Zahlreiche Anzeigen“ seien zuletzt in Zusammenhang mit Benkos Signa-Konstrukt eingegangen, berichtet die WKStA. Diese werden grundsätzlich auf das Vorliegen eines strafrechtlichen Anfangsverdachts geprüft – und so einen Anfangsverdacht ortet die Staatsanwaltschaft nun im Fall von Investments, die nicht in die jeweils versprochenen Projekte investiert worden seien. Sprich: Investoren wurden mutmaßlich hinters Licht geführt.