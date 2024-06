Gegen die Schweiz wird man das EM-Team sehen

Das 2:1 gegen Serbien war mal eine starke Ansage in Blickrichtung EURO. Mit 30 richtig guten Minuten und einem erneuten Blitzstart, der gewiss auch unsere Gruppengegner aufhorchen lässt. Die Leidenschaft und Intensität, mit welcher wir jedes Mal auf den Platz gehen, ist beeindruckend. Ich bin überzeugt, dass uns die Franzosen am 17. Juni nicht auf die leichte Schulter nehmen werden und wissen: Gegen Österreich musst du von der ersten Sekunde an hellwach sein, sonst klingelt’s!