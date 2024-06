Mit Weltstar will ÖFB-Elf „den Kopf frei bekommen“

„Das ist super, um den Kopf noch einmal ein bisschen frei zu bekommen, bevor es richtig losgeht“, meinte Offensivmann Christoph Baumgartner nach dem gelungenen EM-Test am Dienstag in Wien gegen Serbien (2:1). „Es ist jetzt nicht ganz meine Generation, so ehrlich muss ich auch sein“, sagte der 24-Jährige. Stewart, 79 Jahre alt und glühender Fußballfan, sei aber ein Weltstar. „Es wird sicher eine coole Stimmung sein, von dem her freuen wir uns darauf.“