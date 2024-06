ÖFB-Elf begeistert: „Müssen uns nicht verstecken“

Die Vorfreude der österreichischen Fans auf die EURO in Deutschland war gestern in Wien nicht zu übersehen, nicht zu überhören, an allen Ecken zu spüren. Und trotz der unglaublich schwierigen Auslosung mit den Gruppengegnern Frankreich, Polen und Niederlande ist auch der Optimismus der rot-weiß-roten Fans ungebrochen. An ihrem siebenten Geburtstag strahlte Jana aus Wels bis über beide Ohren. Mit Mama Nadine, Papa Patrick und Schwester Mia ging es zum Match gegen Serbien. Der Papa hat als „ÖFB-Insider“ (Mitglied) auch zwei Tickets für die EM-Partie gegen die Holländer in Berlin ergattert. Seit Dezember ist alles für ihn und einen Kumpel gebucht. „Wir steigen auf jeden Fall ins Achtelfinale auf. Und dann ist sowieso alles möglich“, ist sich der Oberösterreicher sicher. Auch aufgrund des Teamchef-Faktors. „Mein Vertrauen in Ralf Rangnick ist riesig!“