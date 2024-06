ÖFB-Team: Duo soll von der Tribüne in die Startelf

Was beim 2:1 gegen die Serben auffiel und wichtig war – egal in welcher Konstellation, alle vier Innenverteidiger (Kevin Danso, Max Wöber, Philipp Lienhart und Leo Querfeld) sind fit, standen stabil. Eine Sorge weniger. Teamchef Ralf Rangnick sprach daher von Tendenzen vor dem finalen Kader-Cut (von 29 auf 26 Mann) am Freitag. Gestern waren zwar der zuletzt angeschlagene Gernot Trauner und Goalie Heinz Lindner nicht im Kader. Aber beide will Rangnick am Samstag in der Schweiz von Anfang an bringen. Von der Tribüne in die Startelf. Aber Trauner muss nach den Trainings grünes Licht geben.