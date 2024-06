Was ist für Sie österreichisches Kulturgut?

Was ist für Sie persönlich „österreichisches Kulturgut“? Welche Elemente unserer Kultur sind Ihnen besonders wichtig? Gibt es bestimmte Traditionen oder Bräuche, die Sie sofort mit unserem Land verbinden? Welche Aspekte der österreichischen Kultur würden Sie gerne in die Welt hinaustragen? Wir laden Sie dazu ein, uns Ihr ganz persönliches Bild von Österreich in den Kommentaren näherzubringen!