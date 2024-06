Hochwasser: Welche Maßnahmen sind nötig?

Die Bilder der Regionen in Österreich, die von Hochwasser betroffen waren, lassen einen nicht kalt. Heftige Unwetter führten zu über die Ufer getretenen Wasserläufen, die Feuerwehr war im Dauereinsatz. In Deutschland musste man sogar in manchen Gebieten den Katastrophenfall ausrufen. Was denken Sie: Wie kann man sich auf solche Wassermassen vorbereiten und die Schäden minimieren?