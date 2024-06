Wiens Lieferverkehr soll emissionsfrei werden

Stadt hilt mit E-Ladesäulen in Ladezonen

Bürgermeister Michael Ludwig verspricht die Unterstützung der Stadt, etwa durch E-Ladesäulen in Ladezonen. E-Lieferverkehr bedeute nicht zuletzt auch mehr Lebensqualität für Anrainer, betonte er. Lieferverkehr möge zwar manchmal „lästig erscheinen, aber wir brauchen ihn. Jeder, der einkaufen geht, nimmt Produkte mit, die angeliefert worden sind.“ Er sieht den ersten Vorstoß in den E-Lieferverkehr als Beleg für die „konsequente Arbeit am Klimaprogramm“ und befindet: „Wir sind schon relativ weit.“