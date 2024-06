Ehefrau (35) ermordet: „Habe sie röcheln gehört“

„Ich habe schon viele Tatorte in meiner Karriere als Staatsanwältin gesehen, aber das Bild dieser toten Frau in diesem Zimmer ... Dieser abgeschlachteten Frau. Das hat sich seit dem 5. Oktober in meinen Kopf eingebrannt“, bereits die Anfangsworte der Anklägerin verdeutlichen, welch schreckliche Szenen sich der Polizei am Tattag letztes Jahr geboten haben müssen. Als Peter M. seine Ehefrau mit einem Stanleymesser und einem Küchenmesser tötete.