Kroos‘ Rückennummer wird bei Real neu vergeben

Insgesamt 24 Titel, davon sechs Triumphe in der Champions League mit Real Madrid – der Legendenstatus von Kroos könnte kaum größer sein. Als unnachahmlicher Regisseur zog er zehn Jahre lang im Mittelfeld der Madrilenen die Fäden, der Ball klebte ihm förmlich am Fuß, ein Fehlpass des Deutschen glich einer Sensation. In den nächsten Wochen will er bei der Heim-EM noch einmal alles geben. Dann ist mit 34 Jahren Schluss.