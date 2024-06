15-Jähriger stirbt bei Horror-Unfall mit Go-Kart!

Es hätte ein Tag werden sollen, an dem sich über 200 Motorsport-Begeisterte ihrer Leidenschaft hingeben, an dem sie Spitzenleistungen zeigen und an dem sie Spaß haben – doch am Ende hat der Tag in einer Katstrophe geendet! Nach einem tragischen Horror-Unfall beim Håsken Grand Prix trauert Norwegens Sport um einen gerade erst 15 Jahre alten Nachwuchs-Rennfahrer …