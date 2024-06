„Das war unnötig!“ Thiem spricht über Rücktritt

„Eine unglaubliche Zeit“

Dass in seiner Karriere mit insgesamt vier Major-Finali und zwei Endspielen bei den ATP Finals mehr möglich gewesen wäre, könne er so nicht sehen. „Ich habe eine unglaubliche Zeit gehabt und habe meinen Traum und mein ganzes Tennisleben echt sehr intensiv ausleben.“ Auch wenn er im Oktober, wo er in Wien in der Stadthalle sein letztes Turnier bestreitet, 31 sein werde und dies kein hohe Tennis-Alter ist. „Persönlich fühle ich mich älter und reif, dass ich das Kapitel abschließe. Ich sehe es wirklich nicht so, dass es zu früh ist oder noch was kommen hätte können.“