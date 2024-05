Fans feiern Dominic Thiem mit Standing Ovations

„Danke für all die Erinnerungen“

Thiem hatte das nicht übel genommen. „Ich hatte so viele großartige Ergebnisse und großartige Erfahrungen auf diesen Plätzen. Es ist der Grand Slam mit meinen besten Ergebnissen. Ich habe wirklich jedes einzelne Jahr genossen. Danke für all die Erinnerungen.“