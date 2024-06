Holzhauser: „Rückkehr nach Österreich vorstellbar“

Der nach sechs Monaten Swift Hesperingen verlässt, in Luxemburgs 1. Liga netzte der 31-Jährige in 18 Spielen 13-mal ein, steuerte zudem sechs Assists bei. „Es ist genau der Fall eingetreten, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich wollte wieder in den Rhythmus kommen, Spaß am Spiel haben. Das ist mir absolut geglückt. Die Stadien sowie den Fan-Andrang bei den Spielen kann man natürlich nicht mit den Top-Ligen vergleichen. Das war mir im Vorhinein aber auch klar.“